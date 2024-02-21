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08:25, 21 февраля 2024Россия

Глава Генштаба прокомментировал взятие Авдеевки

Глава Генштаба Герасимов: ВС России взяли Авдеевку под контроль в короткие сроки
Валерий Герасимов

Валерий Герасимов. Фото: Kremlin Pool / via Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России в достаточно короткие сроки взяли под контроль город Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил руководитель Генштаба Валерий Герасимов. Его слова цитирует РИА Новости.

«На сегодняшний день главная задача, которая ставилась, она выполнена, Авдеевка освобождена. Надо сказать, что она освобождена в достаточно короткие сроки, но этому предшествовал длительный период подготовки», — сказал Герасимов.

Россия взяла под контроль Авдеевку 17 февраля. Год представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ, потери Украины в боях за город за последние сутки перед ее взятием составили более 1,5 тысяч военнослужащих. По заявлению официального представителя Кремля Дмитрий Пескова, бойцы ВСУ при отступлении из Авдеевки «начали массовое бегство, оставляя позиции».

Как доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину, потери России в боях за город были минимальными, при этом потери Украины за последние несколько дней боев составили почти две с половиной тысячи человек. Глава государства назвал взятие Авдеевки успехом и призвал его развивать.

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      Анастасия Шейкина
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