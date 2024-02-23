Оскорбивший Шольца посол Украины заявил об отсутствии сожалений

Посол Мельник, назвавший Шольца «обиженной ливерной колбасой», не жалеет об этом

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что не жалеет о том, что назвал немецкого канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Об этом он рассказал в интервью изданию Tagesspiege.

При этом он признал, что совершил много ошибок из-за излишней эмоциональности. Мельник пояснил, что, резко высказываясь, он стремился усилить давление на правительство. По его словам, ему удалось добиться того, что политика властей ФРГ «вышла из летаргии» после начала спецоперации на Украине.

Экс-посол обратил внимание, что сейчас немецкое руководство предоставляет Киеву больше помощи, чем в начале конфликта. «Кто знает, как выглядела бы поддержка Германии сегодня без моего недипломатичного поведения», — заключил он.