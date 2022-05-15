Шольц не стал обижаться на оскорбившего его посла Украины

Канцлер ФРГ Шольц не стал обижаться на оскорбление про колбасу со стороны посла Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не стал обижаться на назвавшего его «оскорбленной ливерной колбасой» посла Украины в Германии Андрея Мельника. Об этом он заявил в интервью немецкому порталу t-online.

На вопрос, как Шольц относится к этому оскорблению, канцлер ответил, что оставит это суждению самого журналиста. На просьбу пояснить свои слова политик заметил, что «Украина уже несколько недель находится в состоянии войны».

«Не нужно придавать такое большое значение каждому слову. Важно сосредоточиться на главном — мы хотим помочь Украине защитить себя. И вместе с нашими союзниками мы хотим, чтобы Россия прекратила огонь и вывела войска с территории Украины. Поэтому мы и ввели санкции», — объяснил свою позицию Шольц.

3 мая Мельник раскритиковал канцлера ФРГ за отказ посетить Киев. Посол Украины назвал главу немецкого кабмина «оскорбленной ливерной колбасой» и заявил, что политик ведет себя по-детски.

Представители немецких политических партий встали на защиту канцлера ФРГ. Зампредседателя Свободной демократической партии (СДП) Вольфганг Кубики напомнил, что Шольц — не колбаса, а глава кабмина страны, и «это нужно уважать».