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Шольц не стал обижаться на оскорбившего его посла Украины

Канцлер ФРГ Шольц не стал обижаться на оскорбление про колбасу со стороны посла Украины

Фото: Michelle Tantussi / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не стал обижаться на назвавшего его «оскорбленной ливерной колбасой» посла Украины в Германии Андрея Мельника. Об этом он заявил в интервью немецкому порталу t-online.

На вопрос, как Шольц относится к этому оскорблению, канцлер ответил, что оставит это суждению самого журналиста. На просьбу пояснить свои слова политик заметил, что «Украина уже несколько недель находится в состоянии войны».

«Не нужно придавать такое большое значение каждому слову. Важно сосредоточиться на главном — мы хотим помочь Украине защитить себя. И вместе с нашими союзниками мы хотим, чтобы Россия прекратила огонь и вывела войска с территории Украины. Поэтому мы и ввели санкции», — объяснил свою позицию Шольц.

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3 мая Мельник раскритиковал канцлера ФРГ за отказ посетить Киев. Посол Украины назвал главу немецкого кабмина «оскорбленной ливерной колбасой» и заявил, что политик ведет себя по-детски.

Представители немецких политических партий встали на защиту канцлера ФРГ. Зампредседателя Свободной демократической партии (СДП) Вольфганг Кубики напомнил, что Шольц — не колбаса, а глава кабмина страны, и «это нужно уважать».

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Алина Гончарова
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