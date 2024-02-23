Пожар после падения двух летательных аппаратов на Кубани локализовали

Пожар после падения двух летательных аппаратов в Краснодарском крае локализовали

Пожар после падения летательных аппаратов в Краснодарском крае локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Ранее пожар распространился на площади 250 квадратных метров. По данным властей Кубани, инцидент произошел вечером 23 февраля около 20:00.

В настоящее время идет ликвидация пожара, привлечены 40 человек, 14 единиц техники. Кроме того, на месте работают правоохранительные и специальные службы.

Ранее, 31 января, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в Псковской области. В Минобороны назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Подробностей о попытке атаки там не привели.