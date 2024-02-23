Российский хоккеист оформил хет-трик в матче НХЛ

Российский хоккеист «Сент-Луиса» Павел Бучневич оформил хет-трик в матче НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич оформил хет-трик в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на 23 февраля и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Российский форвард дважды отличился во втором периоде и еще одну шайбу забросил в третьем.

«Сент-Луис» набрал 62 очка в 56 матчах, команда располагается на восьмой строчке в Западной конференции. В активе «Айлендерс» 60 очков в 56 встречах. Клуб занимает 11-е место в Восточной конференции.

Бучневич в нынешнем сезоне провел 54 матча в регулярном чемпионате. В его активе 22 гола и 24 передачи.