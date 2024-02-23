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22:32, 23 февраля 2024Экономика

СПБ-банк начал изучение возможных изменений из-за санкций США

СПБ-банк изучает возможные изменения из-за санкций США

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

СПБ-банк сообщил, что юристы изучают возможные изменения в связи с внесением кредитной организации в SDN-лист Минфина США, передает ТАСС.

Уточняется, что рассматриваются изменения в стратегии по разблокировке активов. Кредитная организация сообщит о дальнейших действиях по итогу анализа ситуации и переговоров с контрагентами.

По словам представителя отдела коммуникаций СПБ-банка, что банк находится под ограничениями США с 2 ноября 2021 года — тогда были введены санкции в отношении материнской компании.

23 февраля сообщалось, что новые санкции Соединенных Штатов затронули Национальную систему платежных карт, которая является оператором российских карт «Мир». Также под рестрикции Штатов попали «Авангард», «Ростфинансбанк», «Челиндбанк», «Быстробанк», «Датабанк», «Модульбанк».

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      Юлия Мискевич
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