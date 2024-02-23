Суд вынес приговор экс-канцлеру Австрии
Земельный суд Вены вынес приговор экс-канцлеру Австрии и бывшему главе Австрийской народной партии Себастьяну Курцу. Об этом сообщает издание Heute.
Курца признали виновным в даче ложных показаний и приговорили к условному сроку в 8 месяцев. Также виновным был признан экс-глава кабмина в Федеральной канцелярии Бернхард Бонелли, его условный срок составляет 6 месяцев.
Испытательный срок для обоих фигурантов составит три года, они должны возместить расходы на судебное разбирательство.
Если приговор вступит в законную силу, Курц будет иметь судимость.
Прокуратура по вопросам экономики и противодействию коррупции возбудила уголовное дело против Курца за предполагаемые ложные заявления, сделанные им следственной комиссии «Ибица» при прокуратуре Австрии.
В октябре 2021 года, будучи главой Австрийской народной партии, Курц ушел в отставку с поста канцлера страны на фоне антикоррупционного расследования. В отношении него начали расследование по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Позднее Национальный совет Австрии лишил его депутатской неприкосновенности.
Свою вину политик не признал. По утверждению Курца, его непричастность уже доказала независимая юридическая экспертиза.
Курц занимал пост канцлера Австрии с января 2020 года по октябрь 2021-го.