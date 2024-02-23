Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:22, 23 февраля 2024Мир

Суд вынес приговор экс-канцлеру Австрии

Суд Вены признал экс-канцлера Австрии Курца виновным в даче ложных показаний
Себастьян Курц

Себастьян Курц. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Земельный суд Вены вынес приговор экс-канцлеру Австрии и бывшему главе Австрийской народной партии Себастьяну Курцу. Об этом сообщает издание Heute.

Курца признали виновным в даче ложных показаний и приговорили к условному сроку в 8 месяцев. Также виновным был признан экс-глава кабмина в Федеральной канцелярии Бернхард Бонелли, его условный срок составляет 6 месяцев.

Испытательный срок для обоих фигурантов составит три года, они должны возместить расходы на судебное разбирательство.
Если приговор вступит в законную силу, Курц будет иметь судимость.

Прокуратура по вопросам экономики и противодействию коррупции возбудила уголовное дело против Курца за предполагаемые ложные заявления, сделанные им следственной комиссии «Ибица» при прокуратуре Австрии.

В октябре 2021 года, будучи главой Австрийской народной партии, Курц ушел в отставку с поста канцлера страны на фоне антикоррупционного расследования. В отношении него начали расследование по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Позднее Национальный совет Австрии лишил его депутатской неприкосновенности.

Свою вину политик не признал. По утверждению Курца, его непричастность уже доказала независимая юридическая экспертиза.

Курц занимал пост канцлера Австрии с января 2020 года по октябрь 2021-го.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Власти уточнили информацию о падении летательного аппарата в российском регионе

      Во Франции заявили об изменении настроения в ГА ООН насчет Украины

      Люксембург назвал чествование украинского националиста в Канаде ошибкой

      Влияние новых санкций на работу платежной системы «Мир» оценили

      Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

      ОКР предупредил спортсменов о нарушении законов России из-за МОК

      СПБ-банк начал изучение возможных изменений из-за санкций США

      США объяснили введение санкций против компаний из ОАЭ

      Суд вынес приговор экс-канцлеру Австрии

      Пожар после падения летательного аппарата на Кубани потушили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше