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14:11, 18 августа 2023Мир

Экс-канцлер Австрии предстанет перед судом по делу о даче ложных показаний

Экс-канцлер Австрии Курц предстанет перед судом по делу о даче ложных показаний

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц предстанет перед судом по делу о даче ложных показаний по «Ибица-гейт». Об этом сообщает местное издание Kronen Zeitung.

Прокуратура по вопросам экономики и противодействию коррупции возбудила уголовное дело против Курца за предполагаемые ложные заявления, сделанные им следственной комиссии «Ибица» при прокуратуре Австрии. Отмечается, что первое судебное заседание в Венском окружном суде запланировано на 18 октября. Ожидается, что приговор будет вынесен 23 октября. Политику грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее экс-канцлер написал в социальной сети X (бывший Twitter), что вместе с командой был проинформирован о неизбежности обвинении в предполагаемых ложных показаниях по «Ибица-гейт», несмотря на 30 оправдательных показаний. «Обвинения ложны, и мы с нетерпением ждем, когда правда, наконец, выйдет наружу, а обвинения в суде окажутся необоснованными», — отметил он.

В октябре 2021 года, будучи главой Австрийской народной партии, Курц ушел в отставку с поста канцлера страны на фоне антикоррупционного расследования. В отношении него начали расследование по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Позднее Национальный совет Австрии лишил его депутатской неприкосновенности.

Свою вину политик не признал. По утверждению Курца, его непричастность уже доказала независимая юридическая экспертиза.

Курц занимал пост канцлера Австрии с января 2020 года по октябрь 2021-го.

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    Варвара Кошечкина
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