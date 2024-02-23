В Латвии приостановили лицензии выступивших на Играх будущего спортсменов

В Латвии приостановили лицензии выступивших на Играх будущего в Казани атлетов

Федерация хоккея Латвии (LHF) приостановила лицензии спортсменов, выступивших на Играх будущего в Казани. Об этом сообщается на сайте организации.

В организации подчеркнули, что получили соответствующую информацию. Там не уточнили, о каких конкретно хоккеистах идет речь. На турнире по фиджитал-хоккею в рамках соревнований выступила латвийская команда Baltic Select.

1 февраля сейм Латвии принял поправки к Закону о спорте, запрещающие латвийским сборным по игровым видам спорта соревноваться с командами России и Белоруссии. Запрет будет действовать даже в случае выступления россиян и белорусов под нейтральным флагом.

Игры будущего проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта. В международном турнире представлена 21 инновационная дисциплина. Они основаны на сочетании физической активности, современных технологий и цифровой среды.