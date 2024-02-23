В России ответили на введение Евросоюзом 13-го пакета санкций

МИД РФ: Россия ответила на 13-й пакет санкций Евросоюза

Россия подготовила ответ на введение Европейским союзом (ЕС) 13-го пакета санкций, заявили в МИД. Данные меры назвали незаконными, подрывающими международно-правовые прерогативы Совета Безопасности (СБ) ООН.

«Любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

В ответ на новые санкции Россия расширила черный список граждан сообщества, которым запрещен въезд в страну. В него попали граждане, ответственные за оказание военной помощи Киеву, а также лица, причастные к преследованию российских должностных лиц и выступающие за конфискацию российских госактивов. Кроме того, в «стоп-листе» оказались представители Совета Европы (СЕ), члены заксобраний стран ЕС, участники Парламентской ассамблеи Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

Ранее стало известно, что в новый пакет санкций вошли 194 физических и юридических лица. Теперь в санкционном списке будет более двух тысяч лиц.