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11:19, 23 февраля 2024Мир

В России рассказали о готовящемся «проукраинском шабаше» в ООН

Полянский заявил, что западный лагерь готовит в ООН «проукраинский шабаш»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Государства западного лагеря готовят в ООН «проукраинский шабаш», в Нью-Йорк «как мухи» слетаются европейские министры. Об этом в своем Telegram-канале заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Двадцать третьего февраля западный лагерь устраивает в ООН проукраинский шабаш по случаю второй годовщины начала СВО», — рассказал Полянский.

По его словам, в Нью-Йорк прилетят министры, которых «не дождешься» на мероприятиях, посвященных действиям Израиля в Газе.

Внимания, по мнению Полянского, заслуживают два запланированных на пятницу мероприятия ООН — это дебаты в Генассамблее, где Россия выступает второй после главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, а также заседание СБ ООН по Украине с участием генсека организации Антониу Гутерриша.

«Выступления у нас готовы, настроение — боевое», — отметил зампостпреда.

Ранее стало известно, что Евросоюз подготовил к годовщине начала специальной военной операции на Украине пакет санкций, призванный бороться с беспилотниками.

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      Алевтина Запольская
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