В центре Киева на военнослужащего ВСУ напали с кирпичом

Полиция Киева задержала двух напавших в центре города на военного ВСУ с кирпичом

Двое мужчин в центре Киева напали на военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), ударили его по голове кирпичом и ограбили. Подозреваемые задержаны, сообщили в пресс-службе полиции украинской столицы, передает издание «Страна» в Telegram-канале.

Уточняется, что после удара по голове военный потерял сознание, а когда пришел в себя, выяснилось, что при нем нет мобильного телефона, кошелька и золотого кольца.

Полицейские оперативно установили личность нападавших, в этом подозревают 44-летнего жителя Харькова и 39-летнего киевлянина. Одного из них удалось задержать недалеко от места происшествия, другого злоумышленника перехватили на левом берегу города.

Ранее сообщалось, что в Москве полицейские задержали двух братьев-налетчиков за нападения на прохожих. Злоумышленники отбирали у них банковские карты и наличные деньги, в том числе с помощью насилия.