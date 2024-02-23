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21:48, 23 февраля 2024Бывший СССР

В центре Киева на военнослужащего ВСУ напали с кирпичом

Полиция Киева задержала двух напавших в центре города на военного ВСУ с кирпичом

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Двое мужчин в центре Киева напали на военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), ударили его по голове кирпичом и ограбили. Подозреваемые задержаны, сообщили в пресс-службе полиции украинской столицы, передает издание «Страна» в Telegram-канале.

Уточняется, что после удара по голове военный потерял сознание, а когда пришел в себя, выяснилось, что при нем нет мобильного телефона, кошелька и золотого кольца.

Полицейские оперативно установили личность нападавших, в этом подозревают 44-летнего жителя Харькова и 39-летнего киевлянина. Одного из них удалось задержать недалеко от места происшествия, другого злоумышленника перехватили на левом берегу города.

Ранее сообщалось, что в Москве полицейские задержали двух братьев-налетчиков за нападения на прохожих. Злоумышленники отбирали у них банковские карты и наличные деньги, в том числе с помощью насилия.

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      Александра Синицына
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