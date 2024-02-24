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15:10, 24 февраля 2024Культура

Бузова намекнула на бурную интимную жизнь с новым партнером

Певица Бузова заявила, что занималась любовью впервые за два года

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Певица Ольга Бузова намекнула на появление в своей жизни первого за два года сексуального партнера. Об этом она рассказала у себя в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бузова не уточнила, с кем впервые за долгое время ведет бурную интимную жизнь. «Чтоб вы знали, я уже несколько раз занималась любовью. И мне было хорошо», — заявила артистка.

В 2016 году звезда вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова, после развода они периодически продолжают публично выяснять отношения. В 2019 году Бузова рассказала о романе с блогером Давидом Манукяном (Давой). В 2021 году пара рассталась, а в 2023 певица признавалась, что не занималась сексом уже два года.

В ответ на признания Бузовой российский поп-исполнитель Филипп Киркоров сказал, что певице и телеведущей нужно начинать устраивать личную жизнь. Он предположил, что мужчины боятся Бузову.

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      Александра Лисица
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