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10:46, 24 февраля 2024Мир

Джонсон прибыл в Киев

Бывший премьер-министр Великобритании Джонсон прибыл в Киев

Фото: Carla Carniel / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев, пишет украинское издание «Страна.ua».

Другие подробности не приводятся.

До этого прибыли в украинскую столицу премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что главы стран «Большой семерки» 24 февраля займутся обсуждением совместного заявления, посвященного дальнейшей поддержке Украины.

Также 27 государств Евросоюза планируют заключить соглашение о пополнении оборонного фонда ЕС и договориться о совместных закупках боеприпасов для Украины.

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      Анна Щербакова
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