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12:54, 24 февраля 2024Россия

Курский губернатор рассказал о последствиях утреннего обстрела ВСУ

Курский губернатор Старовойт заявил о пяти оставшихся без электроснабжения селах

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В результате утреннего обстрела приграничных территорий Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) без электроснабжения остаются пять населенных пунктов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Света нет в селах Кореневского района Внезапное, Гордеевка, Викторовка, Троицкое и Успеновка. Глава региона заявил, что ремонтные бригады начнут восстановительные работы, как только это будет безопасно.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал о перехвате двух беспилотников в регионе, а также сбитии таких объектов в соседних Курской, Белгородской, Брянской и Тульской областях.

До этого он указывал, что пожар на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК), который, предположительно, возник из-за атаки дронов, удалось потушить. Опасности выбросов вредных веществ нет.

В свою очередь региональное управление МЧС России сообщило об обстреле села Козинка в Грайвороновском городском округе Белгородской области. Власти пока не комментировали ситуацию.

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      Платон Щукин
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