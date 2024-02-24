Появились данные об обстреле села в Белгородской области
МЧС Белгородской области сообщило об обстреле села Козинка
Появились данные об обстреле села Козинка в Грайвороновском городском округе Белгородской области. Об этом сообщило региональное управление МЧС России в Telegram.
Местным жителям рекомендовали спуститься в укрытие. Власти Белгородской области пока ситуацию не комментировали.
23 февраля стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Белгородской областью.
В результате никто из граждан не пострадал, пояснили в Минобороны.
До этого сообщалось о падении неустановленного летательного аппарата в Каневском районе в Краснодарском крае. Тогда на месте крушения в районе хутора Трудовая Армения загорелся камыш.