Появились данные об обстреле села в Белгородской области

МЧС Белгородской области сообщило об обстреле села Козинка

Появились данные об обстреле села Козинка в Грайвороновском городском округе Белгородской области. Об этом сообщило региональное управление МЧС России в Telegram.

Местным жителям рекомендовали спуститься в укрытие. Власти Белгородской области пока ситуацию не комментировали.

23 февраля стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Белгородской областью.

В результате никто из граждан не пострадал, пояснили в Минобороны.

До этого сообщалось о падении неустановленного летательного аппарата в Каневском районе в Краснодарском крае. Тогда на месте крушения в районе хутора Трудовая Армения загорелся камыш.