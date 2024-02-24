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04:30, 24 февраля 2024Наука и техника

Intel начнет производить процессоры для Microsoft

Bloomberg: Microsoft заказала у Intel процессоры на 15 миллиардов долларов

Фото: Petr Dvorak / Globallookpress.com

Американские компании Intel и Microsoft объединились для производства современных процессоров. Об этом сообщает Bloomberg.

Выпуском полупроводникового оборудования займется дочерняя компания Intel Foundry. Уточняется, что чипы будут изготовлены по техническому процессу Intel 18A. Сумма заказа составила 15 миллиардов долларов.

«Мы находимся в разгаре захватывающей смены платформы, которая коренным образом изменит производительность каждой отдельной организации и всей отрасли», — подчеркнул руководитель Microsoft Сатья Наделла. По его словам, именно поэтому компании понадобился сильный партнер, который обеспечит ее процессорами нового поколения.

По словам журналистов медиа, тем самым Intel повторит путь тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), которая производит чипы в партнерстве с корпорациями Apple, Qualcomm и AMD. Авторы также отметили, что IT-гиганты организовывают собственное производство полупроводников, чтобы меньше зависеть от внешних негативных факторов.

Ранее журналисты издания Android Authority заметили, что компания Microsoft анонсировала выпуск большого обновления Windows 11. Тем самым фирма отказалась от релиза Windows 12.

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      Андрей Ставицкий
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