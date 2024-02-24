Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:36, 24 февраля 2024Забота о себе

Кардиолог указала на необычный симптом кислородного голодания

Кардиолог Кореневич: пальцы Гиппократа говорят о хроническом дефиците кислорода

Фото: Unsplash

О хроническом кислородном голодании у человека говорит необычный симптом, рассказала кардиолог Анна Кореневич. В опубликованном на YouTube видео она указала на такой характерный признак дефицита кислорода, как так называемые пальцы Гиппократа.

При этом симптоме фаланги пальцев на руках утолщаются, становятся похожи на барабанные палочки, а ногти становятся выпуклыми и круглыми, приобретая форму часовых стекол. По словам Кореневич, чаще всего этот признак можно наблюдать у постоянно курящих мужчин среднего возраста, страдающих от хронических заболеваний легких или болезней сердца.

«Организм перераспределяет кислород таким образом, что больше направляет его в головной мозг, сердце, внутренние органы, а периферические ткани — на пальцах рук и ног — перестают получать достаточное количество кислорода. Поэтому соединительная ткань разрастается, и пальцы приобретают такой характерный вид», — объяснила она.

Материалы по теме:
Защитная реакция Что необходимо знать об иммунитете
Защитная реакцияЧто необходимо знать об иммунитете
24 февраля 2021
Сплошная вялость Как избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
Сплошная вялостьКак избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
14 сентября 2020

Симптом встречается не только у курильщиков, но и при хроническом бронхите, эмфиземе легких, бронхиальной астме, а также при туберкулезе и раке легких. Кореневич порекомендовала людям, заметившим у себя пальцы Гиппократа, отказаться от курения и лечить сопутствующие заболевания — прежде всего исключить туберкулез и рак. У людей с хроническим дефицитом кислорода также высок риск развития пневмонии и тяжелого дефицита кислорода на фоне любого ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию.

Ранее терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, раскрыли россиянам способ борьбы с гипертонией без таблеток. Медики рассказали, что снизить давление помогает употребление продуктов, которые содержат витамин B3. По их словам, большое количество витамина содержится в дрожжах, рисовых отрубях и арахисе.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      «Стыдливо умалчиваете». Небензя упрекнул США в бездействии в деле погибшего американца после заявлений о Навальном

      Кардиолог указала на необычный симптом кислородного голодания

      Взрывы прогремели в Николаеве

      Индию предупредили об угрозе ее производителям микросхем из-за пошлин

      Олимпийская чемпионка высказалась о международном отстранении россиян

      Российский посол усомнился в заинтересованности США в мире на Украине

      Бузова намекнула на бурную интимную жизнь с новым партнером

      В Китае раскрыли возможный план НАТО против России

      В Германии высказались о последствиях передачи Украине ракет Taurus

      Военный эксперт рассказал о количестве накопленных Российской армией БПЛА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше