Липецкий губернатор сообщил об обезвреженных частях БПЛА на территории комбината

Губернатор Артамонов: на территории НЛМК обезврежены части подавленного БПЛА

На территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) были обезврежены части подавленного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По его словам, части БПЛА были обезврежены безопасным дистанционным способом. В результате никто не пострадал, на работу производства существенного влияния оказано не было.

Ранее Артамонов сообщал о пожаре на НЛМК, произошедшем в ночь на субботу, 24 февраля. По неподтвержденной информации, причиной возгорания было падение летательного аппарата. Позднее глава региона также заявил, что над Липецкой областью были перехвачены два БПЛА.