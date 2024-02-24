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19:12, 24 февраля 2024Россия

Липецкий губернатор сообщил об обезвреженных частях БПЛА на территории комбината

Губернатор Артамонов: на территории НЛМК обезврежены части подавленного БПЛА

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) были обезврежены части подавленного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По его словам, части БПЛА были обезврежены безопасным дистанционным способом. В результате никто не пострадал, на работу производства существенного влияния оказано не было.

Ранее Артамонов сообщал о пожаре на НЛМК, произошедшем в ночь на субботу, 24 февраля. По неподтвержденной информации, причиной возгорания было падение летательного аппарата. Позднее глава региона также заявил, что над Липецкой областью были перехвачены два БПЛА.

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      Алевтина Запольская
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