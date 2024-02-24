На Западе заявили о способности ВС РФ кардинально изменить ход боев в зоне СВО

Defense TV: САУ «Коалиция-СВ» ВС России могут переломить ход боев в зоне СВО

Вооруженные силы России (ВС РФ) способны кардинально изменить ход боев в зоне проведения специальной военной операции (СВО), используя самоходные артиллерийские установки (САУ) «Коалиция-СВ». Об этом сообщил YouTube-канал Defense TV.

«Россия бросит в бой тяжеловеса — гаубицу 2С35 "Коалиция-СВ", которая может внести перелом на поле сражения. Это одна из самых смертоносных российских артиллерийских систем», — сказано в сюжете.

Западные эксперты назвали характеристики данного вида оружия впечатляющими, отметив его высокую прочность. Подчеркивается, что САУ способна стрелять на расстояние в 70-80 километров, превосходя по данному показателю любые современные аналоги.

Ранее стало известно, что расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.