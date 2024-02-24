Расчеты гаубиц «Мста-Б» уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области

Минобороны РФ: расчеты гаубиц «Мста-Б» уничтожили позиции ВСУ

Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, расстояние до цели составило свыше 10 километров. Стрельба, уточнили в российском оборонном ведомстве, велась осколочно-фугасными снарядами.

Это нанесло максимальный урон укрепительным сооружениям и живой силе противника, добавили в ведомстве.

Ранее ВСУ заявили о выходе из населенного пункта Ласточкино, расположенного к западу от Авдеевки. Под угрозой, по словам источника издания, оказались фланги ВСУ и маршруты снабжения, вследствие чего было принято решение об отходе.