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19:58, 24 февраля 2024Бывший СССР

Расчеты гаубиц «Мста-Б» уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области

Минобороны РФ: расчеты гаубиц «Мста-Б» уничтожили позиции ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, расстояние до цели составило свыше 10 километров. Стрельба, уточнили в российском оборонном ведомстве, велась осколочно-фугасными снарядами.

Это нанесло максимальный урон укрепительным сооружениям и живой силе противника, добавили в ведомстве.

Ранее ВСУ заявили о выходе из населенного пункта Ласточкино, расположенного к западу от Авдеевки. Под угрозой, по словам источника издания, оказались фланги ВСУ и маршруты снабжения, вследствие чего было принято решение об отходе.

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      Александра Лисица
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