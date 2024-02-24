Президент Швейцарии усомнилась в желании России вести переговоры

Президент Швейцарии Амерд не поверила в участие РФ в переговорах по Украине

Пока нет никаких признаков того, что Россия готова принять участие в конференции высокого уровня по установлению мира на Украине, которую пытается к началу лета организовать Швейцария. Об этом в интервью Neue Zuercher Zeitung заявила президент страны Виола Амерд.

По ее словам, с тех пор как Россия назвала план мирной конференции бессмысленным, новых сигналов власти Швейцарии не получали. В связи с этим участие представителя Москвы в первом раунде переговоров выглядит не слишком вероятным.

В настоящее время Берн занят созданием широкого альянса, который состоит из стран БРИКС, стран арабского мира, а также в целом представителей Глобального Юга. Какие конкретно страны можно будет увидеть на конференции, Амерд не уточнила.

Ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис на выступлении в Генассамблее ООН заявил, что встреча должна объединить все страны «с севера на юг». Именно такой формат, указал глава МИД, позволит привлечь к дискуссии Россию.

По словам дипломата, в настоящее время имеется около десяти планов мирного урегулирования на Украине, некоторые из них еще не донесены до широкой публики. Чтобы выработать какой-то общий подход мировому сообществу необходимо найти точки соприкосновения и прийти к миру.