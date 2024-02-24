Небензя озвучил условие сохранения Украины

Небензя: сохранить Украину в каком-то виде пока возможно

Сохранить Украину в каком-то виде пока возможно. Однако это должна быть мирная и нейтральная страна, рассказал на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя, пишет РИА Новости.

«Хочу подчеркнуть: сохранить Украину в каком-то виде пока еще возможно, но это должна быть мирная, нейтральная Украина, в которой нет дискриминации и русофобии и в которой не героизируются нацистские преступники», — подчеркнул он.

По словам постпреда, выбор стоит за коллективным Западом в том, «потребуется ли нам для этого воевать, как мы это умеем делать, или же в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе все-таки возобладает здравый смысл».

Ранее Небензя заявил, что Украина не сделала ничего для возвращения Донбасса в состав страны. Он также отметил, что Украине следовало бы стать цивилизованной страной, в которой уважаются права всех граждан «без какой-либо дискриминации по политическому, языковому или национальному принципу».

По его словам, для урегулирования конфликта нужен был «прямой, инклюзивный и взаимоуважительный диалог» между Донецкой и Луганской народными республиками и Украиной, как это предусматривалось соответствующими договоренностями.