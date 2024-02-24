Mortal Kombat 1 станет бесплатной

Новая игра Mortal Kombat 1 будет бесплатной с 7 по 10 марта

Авторы видеоигры в жанре файтинг Mortal Kombat 1 объявили о том, что в марте она станет бесплатной. Об этом указано на сайте проекта.

Последняя игра серии файтингов будет бесплатной с 7 по 10 марта для пользователей игровых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а также Steam для ПК. В пробной версии будут доступны многие популярные персонажи, режимы локального мультиплеера и онлайн-мультиплеера. Не уточняется, смогут ли запустить пробную версию владельцы Nintendo Switch.

28 февраля подписчики первого Kombat Pack смогут сыграть за Миротворца — нового персонажа в игре, появлявшегося в одноименном сериале режиссера Джеймса Ганна по комиксам DC. После персонаж, нарисованный по внешности рестлера и исполнителя роли Миротворца — актера Джона Сины, будет доступен для остальных пользователей.

Игра Mortal Kombat 1 вышла в сентябре 2023 года.

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