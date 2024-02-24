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15:58, 24 февраля 2024Спорт

Олимпийский чемпион заявил о разработке российского аналога FIFA

Нагорный заявил, что российский аналог компьютерной игры FIFA разрабатывается

Фото: Unsplash

Президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил о том, что российский аналог компьютерной игры FIFA уже разрабатывается. Его слова приводит ТАСС.

Спортсмен уточнил, что этим занимается «Газпром». «Я знаю, что на разработку игры нужен не один год, это десятки лет. Но так или иначе работа уже в процессе, поэтому рано или поздно мы увидим эту игру», — заявил Нагорный.

21 февраля бывший футболист сборной России Андрей Аршавин на открытии «Игр Будущего» в Казани обратился с предложением создать аналог FIFA к президенту страны Владимиру Путину.

FIFA — серия компьютерных игр в жанре симулятора футбола. Она разрабатывается студией EA Canada, входящей в состав американской корпорации Electronic Arts.

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      Алексей Гусев
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