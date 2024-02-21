Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
2:0
Завершен
Ришар Гаске
Доха (м)
Анастасия Потапова
0:2
Завершен
Чжэн Циньвэнь
Дубай (ж)
Ак Барс
2:4
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ливерпуль
2:1
2-й тайм
live
Лутон Таун
Англия - Премьер-лига|26-й тур
Порту
0:0
Перерыв
live
Арсенал
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Наполи
0:0
Перерыв
live
Барселона
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
23:30, 21 февраля 2024Спорт

Аршавин предложил Путину создать российский аналог компьютерной игры FIFA

Андрей Аршавин предложил Путину создать российский аналог компьютерной игры FIFA

Фото: Christophe Gateau / Global Look Press

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин на открытии «Игр Будущего» в Казани обратился с предложением к президенту страны Владимиру Путину. Их диалог в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

По мнению экс-игрока, нужно создать российский аналог компьютерной игры FIFA. «Считаю, что это сохранило бы интерес к футболу, потому что ребята сейчас много сидят в компьютерах и живут в виртуальном мире», — заявил Аршавин. «А что надо сделать? Поговорите с Алексеем Борисовичем Миллером», — ответил Путин.

FIFA — серия компьютерных игр в жанре симулятора футбола. Она разрабатывается студией EA Canada, входящей в состав американской корпорации Electronic Arts.

Аршавин в составе «Зенита» трижды становился чемпионом России, а также завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году. Также Аршавин играл за лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат».

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      «Собаке собачья смерть». Медведев резко высказался об убийстве пилота-перебежчика Кузьминова. Что еще говорят в России?

      В МВФ прокомментировали сообщения о новом пакете помощи Украине

      Суд в Москве арестовал главу Всероссийского общества глухих

      Украина почти договорилась с МВФ о предоставлении «спасательного круга»

      Аршавин предложил Путину создать российский аналог компьютерной игры FIFA

      Певица Zivert объявила об уходе со сцены из-за болезни

      Стало известно о планах Зеленского встретиться с Эрдоганом

      В России заявили об исчерпании ЕС санкционных возможностей

      В ГД прокомментировали данные о разведке «Британского совета» в интересах Киева

      В Херсонской области опровергли информацию о смерти губернатора

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше