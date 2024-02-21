Андрей Аршавин предложил Путину создать российский аналог компьютерной игры FIFA

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин на открытии «Игр Будущего» в Казани обратился с предложением к президенту страны Владимиру Путину. Их диалог в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

По мнению экс-игрока, нужно создать российский аналог компьютерной игры FIFA. «Считаю, что это сохранило бы интерес к футболу, потому что ребята сейчас много сидят в компьютерах и живут в виртуальном мире», — заявил Аршавин. «А что надо сделать? Поговорите с Алексеем Борисовичем Миллером», — ответил Путин.

FIFA — серия компьютерных игр в жанре симулятора футбола. Она разрабатывается студией EA Canada, входящей в состав американской корпорации Electronic Arts.

Аршавин в составе «Зенита» трижды становился чемпионом России, а также завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году. Также Аршавин играл за лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат».