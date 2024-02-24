Премьер Бельгии назвал число проходящих подготовку в стране солдат ВСУ

Де Кроо: в Бельгии военную подготовку проходят свыше 1,7 тысячи солдат ВСУ

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо назвал число украинских солдат, проходящих военную подготовку на территории страны. Его слова приводит РИА Новости в своем Telegram-канале.

По словам главы Бельгии, всего в стране находится свыше 1,7 тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, которая проходит в Киеве.

Александр де Кроо прибыл в Киев вместе с премьером Италии Джорджей Мелони, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 24 февраля. Своим визитом они намерены выразить солидарность с Украиной.

Комментируя визит западных лидеров на Украину, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что он связан со второй годовщиной начала специальной военной операции на Украине. По мнению сенатора, во время визита западных лидеров в Киев будут сделаны заявления в адрес России.