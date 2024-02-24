В России прокомментировали визит западных лидеров в Киев в годовщину СВО

Сенатор Карасин связал визит западных лидеров в Киев с годовщиной СВО

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин связал визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, премьер-министра Бельгии Александра де Кроо и председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в Киев со второй годовщиной специальной военной операции (СВО). Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Можно смело предположить, что эти люди будут по-своему отмечать вторую годовщину начала СВО, целью которой является денацификация и демилитаризация Украины. Во многом именно они и их предшественники способствовали тому, что милитаризация Украины, настроенность на антироссийскую ноту и желание каким-то образом потворствовать расширению НАТО и собственному вступлению в так называемое западное сообщество через членство в Евросоюзе начались», — прокомментировал Карасин.

По мнению сенатора, во время визита западных лидеров в Киев будут сделаны заявления в адрес России.

«Мы услышим очень много грубостей, может быть, даже неприличных, но мы к этому уже научились спокойно относиться за прошедшие два года», — добавил он.

В эту годовщину мы пожелаем нашим ребятам, которые защищают стратегические интересы своей родины, успехов, здоровья и победы Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

24 февраля в украинскую столицу с визитом прибыли Джорджа Мелони, Джастин Трюдо, Александр де Кроо, Урсула фон дер Ляйен, а также бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Ранее сообщалось, что главы стран «Большой семерки» 24 февраля займутся обсуждением совместного заявления, посвященного дальнейшей поддержке Украины.

