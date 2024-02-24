Российский хоккеист побил рекорд КХЛ

Хоккеист «Динамо» Никита Гусев побил рекорд КХЛ по количеству очков за сезон

Российский нападающий московского «Динамо» Никита Гусев побил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству набранных очков за сезон. Результаты доступны на сайте лиги.

Гусев набрал 86-е (23+63) очко в 67-й матче сезона против владивостокского «Адмирала». До этого рекорд принадлежал форварду магнитогорского «Металлурга» Сергею Мозякину, на счету которого было 85 (47+37) очков в 60 встречах сезона-2016/2017.

Встреча между «Динамо» и «Адмиралом» завершилась победой москвичей в овертайме. Динамовцы вышли в плей-офф Кубка Гагарина. Они набрали 94 очка в 66 матчах.

Гусев — олимпийский чемпион 2018 года и обладатель Кубка Гагарина в составе петурбургского СКА. Спортсмен вернулся в состав КХЛ в 2021 году после того, как провел два сезона в Национальной хоккейной лиге, играя за «Нью-Джерси Девилс» и «Флорида Пантерс».

