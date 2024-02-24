Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак
5:3
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Боруссия М
5:2
Завершен
Бохум
Германия - Бундеслига|23-й тур
Манчестер Юнайтед
1:2
Завершен
Фулхэм
Англия - Премьер-лига|26-й тур
Барселона
4:0
Завершен
Хетафе
Испания - Примера|26-й тур
Бавария
1:0
2-й тайм
live
РБ Лейпциг
Германия - Бундеслига|23-й тур
Нью-Йорк Айлендерс
Сегодня
22:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Арсенал
Сегодня
23:00 (Мск)
Ньюкасл Юнайтед
Англия - Премьер-лига|26-й тур
20:36, 24 февраля 2024Спорт

Российский хоккеист побил рекорд КХЛ

Хоккеист «Динамо» Никита Гусев побил рекорд КХЛ по количеству очков за сезон

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российский нападающий московского «Динамо» Никита Гусев побил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству набранных очков за сезон. Результаты доступны на сайте лиги.

Гусев набрал 86-е (23+63) очко в 67-й матче сезона против владивостокского «Адмирала». До этого рекорд принадлежал форварду магнитогорского «Металлурга» Сергею Мозякину, на счету которого было 85 (47+37) очков в 60 встречах сезона-2016/2017.

Встреча между «Динамо» и «Адмиралом» завершилась победой москвичей в овертайме. Динамовцы вышли в плей-офф Кубка Гагарина. Они набрали 94 очка в 66 матчах.

Гусев — олимпийский чемпион 2018 года и обладатель Кубка Гагарина в составе петурбургского СКА. Спортсмен вернулся в состав КХЛ в 2021 году после того, как провел два сезона в Национальной хоккейной лиге, играя за «Нью-Джерси Девилс» и «Флорида Пантерс».

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Российский военный высказался о выводе войск ВСУ из Ласточкино

      Украину предупредили о возможной потере Донбасса в 2024 году

      Генконсул России рассказал об ошибке Киева на переговорах в Стамбуле

      Захарова указала на ошибку перепутавшей Лаврова с его заместителем Бербок

      В Белгородской области уничтожили еще один украинский беспилотник

      Пассажирам рейса Петербург — Калининград пришлось лететь резервным бортом

      «Кремль оказался осажден вооруженной толпой». Историк назвал итоги правления Ивана Грозного

      В МИД России рассказали о расследовании уголовных дел против украинских военных

      Российский хоккеист побил рекорд КХЛ

      Премьер Бельгии назвал число проходящих подготовку в стране солдат ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше