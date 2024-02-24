Шойгу приказал дополнительно усилить группировку «Центр» средствами РЭБ
Министр Шойгу приказал дополнительно усилить группировку «Центр» средствами РЭБ
Министр обороны России Сергей Шойгу приказал дополнительно усилить группировку войск «Центр» средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Также командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев проинформировал Шойгу о наступлении российских войск после взятия Авдеевки.
В январе сообщалось, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовали беспилотник в Неклиновском районе Ростовской области. Перехваченный дрон упал на территорию загородного лагеря. Летательный аппарат был оснащен взрывным устройством, которое сдетонировало.