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08:30, 24 февраля 2024Бывший СССР

Шойгу приказал дополнительно усилить группировку «Центр» средствами РЭБ

Министр Шойгу приказал дополнительно усилить группировку «Центр» средствами РЭБ

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу приказал дополнительно усилить группировку войск «Центр» средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Также командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев проинформировал Шойгу о наступлении российских войск после взятия Авдеевки.

В январе сообщалось, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовали беспилотник в Неклиновском районе Ростовской области. Перехваченный дрон упал на территорию загородного лагеря. Летательный аппарат был оснащен взрывным устройством, которое сдетонировало.

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      Юлия Мискевич
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