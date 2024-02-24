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17:32, 24 февраля 2024Культура

Стало известно отношение Киркорова к санкциям против него

Санкции не влияют на жизнь певца Киркорова и он о них не сожалеет

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Санкции Австралии не влияют на жизнь певца Филиппа Киркорова. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор артиста Максим Ситник.

По словам представителя певца, Киркоров уже был в Австралии, поэтому не сожалеет о попадании в санкционный список. Ситник подчеркнул, что они с артистом живут и работают в России. «Живем в реалиях. Поэтому никаких сожалений. (...) Политика есть политика, отдельные умы», — сказал он.

24 февраля власти Австралии опубликовали новый список российских граждан и организаций, в отношении которых были введены санкции. Среди них оказались певцы Николай Расторгуев, Николай Басков, Олег Газманов и Филипп Киркоров, а также президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов.

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