В Госдуме прокомментировали смерть главы Верховного суда Лебедева

Депутат Синельщиков назвал большой утратой смерть главы Верховного суда Лебедева

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков прокомментировал смерть председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. В беседе с «Газетой.Ru» он назвал покойного главу Верховного суда выдающимся юристом и организатором судебного дела.

Синельщиков напомнил, что работает в Думе 12 лет, и ему постоянно приходится общаться с Верховным судом по поводу приходящих из инстанции законопроектов. «Я вам должен сказать, что это самые безупречные законопроекты были. Они были безупречны с точки зрения юридической техники, никогда не было мусора, никогда не было законопроектов-пустышек», — сказал он.

По словам Синельщикова, даже во время споров Верховный суд и лично Лебедев чутко и внимательно относились к тому, о чем говорят депутаты. «Внимательно относились к критике, которая от нас исходила. Светлая ему память. Я думаю, это большая утрата для правовой системы страны, потому что прежде всего [Лебедев] юрист, ну и для суда, судебной системы особенно», — заключил он.

Лебедев умер в возрасте 80 лет. Он возглавлял Верховный суд России с 1991 года. Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования родственникам Лебедева в связи с его кончиной.

