Путин выразил соболезнования родственникам председателя Верховного суда России
В Кремле заявили, что президент РФ выразил соболезнования родственникам Лебедева
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам в связи с кончиной председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Об этом заявил журналистам в субботу, 24 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Кроме того, глава государства обратился ко всему судейскому сообществу.
Лебедев умер в возрасте 80 лет. Он возглавлял Верховный суд России с 1991 года.
Как писал «Коммерсантъ», за время работы в Московском городском суде в середине 1980-х Лебедев участвовал в вынесении обвинительных приговоров по уголовным делам об осуществлении антисоветской деятельности.
В последний раз президент России встречался с Лебедевым в Кремле 6 февраля.