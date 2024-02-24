Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:06, 24 февраля 2024Россия

Путин выразил соболезнования родственникам председателя Верховного суда России

В Кремле заявили, что президент РФ выразил соболезнования родственникам Лебедева

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам в связи с кончиной председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Об этом заявил журналистам в субботу, 24 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Кроме того, глава государства обратился ко всему судейскому сообществу.

Лебедев умер в возрасте 80 лет. Он возглавлял Верховный суд России с 1991 года.

Как писал «Коммерсантъ», за время работы в Московском городском суде в середине 1980-х Лебедев участвовал в вынесении обвинительных приговоров по уголовным делам об осуществлении антисоветской деятельности.

В последний раз президент России встречался с Лебедевым в Кремле 6 февраля.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Умер председатель Верховного суда России

      В НОК Белоруссии высказались о возможном матче со сборной России

      В России апробируют доставку лекарств и анализов с помощью беспилотников

      На парковке в Москве упала крыша и придавила 30 машин

      Генсек НАТО усомнился в готовности России к миру

      В России прокомментировали визит западных лидеров в Киев в годовщину СВО

      На Украине сообщили об изменении атмосферы в офисе Зеленского

      Эксперт сравнил контрнаступление ВСУ с операцией Вермахта

      Премьер Италии обвинила Россию в нападении ХАМАС на Израиль

      В Совфеде заявили о возможном столкновении Москвы и НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше