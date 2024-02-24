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08:52, 24 февраля 2024Мир

В МИД России обвинили ОБСЕ в игнорировании нарушений со стороны Украины

МИД России: ОБСЕ закрывает глаза на нарушения со стороны Украины и стран Запада

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Руководство и отдельные исполнительные структуры ОБСЕ отклонились от своих мандатов и закрывают глаза на очевидные нарушения со стороны Украины и стран Запада. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России, пишет РИА Новости.

Так ведомство прокомментировало ситуацию вокруг участия России в Парламентской Ассамблее (ПА). Представители ведомства отметили, что она «является самостоятельной, автономной от ОБСЕ структурой».

По данным министерства, все вопросы, который связаны с участием страны в работе ПА ОБСЕ, относятся к компетенции Федерального Собрания России.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович заявил, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ доказало непрофессионализм отказом приехать в Россию для наблюдения на президентских выборах.

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      Марина Совина
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