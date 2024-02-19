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13:30, 19 февраля 2024Мир

В МИД заявили о непрофессионализме ОБСЕ в вопросах наблюдения

Дипломат Аскальдович: БДИПЧ доказало непрофессионализм отказом приехать в Россию

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ доказало непрофессионализм отказом приехать в Россию для наблюдения на президентских выборах. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович, сообщает ТАСС.

Аскальдович прокомментировал отказ БДИПЧ от участия в наблюдении в ходе совещания в ЦИК России, посвященного подготовке к выборам президента. Он подчеркнул, что решение является исключительно выбором организации.

«Они сами отказались от приезда, подтвердив тем, что это непрофессиональная, концептуально слабая организация и структура, которая занимает откровенно русофобскую позицию», — заявил дипломат. Он также добавил, что БДИПЧ занимает откровенно русофобскую позицию. По мнению Аскальдовича, наблюдатели на выборах справятся и без участия организации.

Ранее МИД России объяснил отказ приглашать наблюдателей ОБСЕ на выборы президента. В качестве причин были указаны политическая ангажированность и неадекватные требования организации.

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      Юрий Леонов
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