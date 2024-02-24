Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:39, 24 февраля 2024Культура

В райдере Тимати нашли требования о личном вертолете и стуле для охранника

В бытовом райдере Тимати нашли требования о вертолете и французском коньяке

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В бытовом райдере рэпера Тимати нашли требования о вертолете, французском коньяке и стуле для охранника. Об этом сообщило издание Baza в Telegram.

По сведениям издания, за свое выступление музыкант получает более пяти миллионов рублей. Условия трансфера являются важным пунктом в райдере российского артиста. Тимати летает исключительно бизнес-классом. В аэропорту его и команду должны встречать грузчики, которым могут передать оборудование.

Автомобиль, на которой Тимати согласится передвигаться по городу, должен быть представительского класса с тонированными стеклами. Кроме того, музыкант не ездит на машинах на расстояния свыше 50 километров. Если путь от аэропорта до города больше, заказчик должен позаботиться о вертолете, желательно Eurocopter.

Тимати и его команда готовы жить только в лучших гостиницах города, обязательным пунктом значится наличие спортзала. При этом в гримерке для артиста должен быть французский коньяк ХО или VSOP, 10 баночек Red Bull и обязательно 14 черных полотенец. Также для его охранника организаторы должны выставить стул перед гримеркой.

Ранее телеведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала, что они с рэпером в хороших отношениях, несмотря на то, что Тимати неоднократно обижался на нее из-за резких высказываний.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Стыдливо умалчиваете». Небензя упрекнул США в бездействии в деле погибшего американца после заявлений о Навальном

      Кардиолог указала на необычный симптом кислородного голодания

      Взрывы прогремели в Николаеве

      Индию предупредили об угрозе ее производителям микросхем из-за пошлин

      Олимпийская чемпионка высказалась о международном отстранении россиян

      Российский посол усомнился в заинтересованности США в мире на Украине

      Бузова намекнула на бурную интимную жизнь с новым партнером

      В Китае раскрыли возможный план НАТО против России

      В Германии высказались о последствиях передачи Украине ракет Taurus

      Военный эксперт рассказал о количестве накопленных Российской армией БПЛА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше