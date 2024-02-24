В райдере Тимати нашли требования о личном вертолете и стуле для охранника

В бытовом райдере Тимати нашли требования о вертолете и французском коньяке

В бытовом райдере рэпера Тимати нашли требования о вертолете, французском коньяке и стуле для охранника. Об этом сообщило издание Baza в Telegram.

По сведениям издания, за свое выступление музыкант получает более пяти миллионов рублей. Условия трансфера являются важным пунктом в райдере российского артиста. Тимати летает исключительно бизнес-классом. В аэропорту его и команду должны встречать грузчики, которым могут передать оборудование.

Автомобиль, на которой Тимати согласится передвигаться по городу, должен быть представительского класса с тонированными стеклами. Кроме того, музыкант не ездит на машинах на расстояния свыше 50 километров. Если путь от аэропорта до города больше, заказчик должен позаботиться о вертолете, желательно Eurocopter.

Тимати и его команда готовы жить только в лучших гостиницах города, обязательным пунктом значится наличие спортзала. При этом в гримерке для артиста должен быть французский коньяк ХО или VSOP, 10 баночек Red Bull и обязательно 14 черных полотенец. Также для его охранника организаторы должны выставить стул перед гримеркой.

Ранее телеведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала, что они с рэпером в хороших отношениях, несмотря на то, что Тимати неоднократно обижался на нее из-за резких высказываний.