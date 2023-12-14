Собчак рассказала об обиде Тимати на нее

Ксения Собчак об обидах Тимати на нее: мы давно помирились

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак заявила, что они с рэпером Тимати состоят в хороших отношениях, несмотря на то что артист неоднократно обижался на нее из-за резких высказываний. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Собчак опубликовала ролик, на котором они вместе с Тимати присутствуют на мероприятии. «Он искренне на меня обижался за мои шутки на МУЗ-ТВ, я искренне объяснила, что чувство юмора у меня, наверное, херовое, но мне *** [подкалывать] людей кажется нормальным», — рассказала она о недопониманиях с рэпером.

Телеведущая также отметила, что с Тимати у нее связаны теплые воспоминания юности, которые сильнее обид. «Круто, что мы давно все выяснили и миру мир, рэпу рэп!» — заключила она.

Собчак в 2018 году, выступая в роли ведущей на церемонии вручения «Премии МУЗ-ТВ», грубо пошутила о возлюбленной Тимати Анастасии Решетовой. Позднее артист раскритиковал мероприятие у себя в соцсетях и заявил о беспардонном поведении некоторых ведущих.

Впоследствии звезды неоднократно отпускали колкости в адрес друг друга. Так, рэпер обматерил Собчак и назвал ее животным за шутку о пострадавшем от сексуального насилия певце Стасе Костюшкине. Телеведущая, в свою очередь, иронизировала над совместным прямым эфиром Тимати и блогерши Анастасии Ивлеевой. В 2021 году они публично помирились на «Премии МУЗ-ТВ».