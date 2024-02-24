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17:18, 24 февраля 2024Мир

В Словакии оценили общий объем переданной Украине помощи

Премьер Фицо: объем помощи Украине от Словакии составляет примерно 1 млрд евро

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Общий объем помощи, переданной Украине Словакией, оценивается примерно в один миллиард евро. Об этом словацкий премьер-министр Роберт Фицо сообщил в эфире программы «Субботние диалоги» на радио RTVS.

По его словам, в эту сумму вошла поддержка украинских беженцев и военная помощь от предыдущего правительства Словакии в виде самолетов и зенитно-ракетного комплекса С-300.

Ранее стало известно, что Словакия решила продлить предоставление убежища украинским беженцам до марта 2025 года. До этого Фицо также заявил, что страна готова перечислять деньги в Фонд Евросоюза для Украины, но лишь при условии, что они не будут тратиться на оружие.

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