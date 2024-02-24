В США перехватили неопознанный аэростат

Американские истребители перехватили пролетавший над штатом Юта аэростат

Истребители североамериканского командования противовоздушной обороны (ПВО) перехватили неопознанный аэростат, пролетавший над западными районами США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

«Воздушный шар» был перехвачен над территорией штата Юта. По информации командования, объект «не маневрировал и не представлял угрозы национальной безопасности».

Аэростат летел на высоте порядка 43-45 тысяч футов, или 13,1-13,7 километра.

3 февраля 2023 года над северной частью США появился китайский разведывательный шар и был сбит на следующий день по приказу президента США Джо Байдена. В декабре американская разведка выяснила, что сбитый над Южной Каролиной китайский шпионский шар использовал для связи местного интернет-провайдера.