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17:46, 25 февраля 2024Спорт

«Автомобилист» прервал победную серию «Локомотива» в КХЛ

«Автомобилист» победил «Локомотив» в КХЛ и занял пятое место на Востоке

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Екатеринбургский «Автомобилист» прервал победную серию ярославского «Локомотива» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Результаты доступны на сайте лиги.

Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей отличились нападающий Сергей Широков и защитник Ник Эберт.

Таким образом, «Автомобилист» занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 82 очка. Команда встретится с казанским «Ак Барсом» в плей-офф Кубка Гагарина. «Локомотив» располагается на третьем месте в Западной конференции, имея в активе 93 очка.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в КХЛ в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

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