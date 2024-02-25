«Автомобилист» прервал победную серию «Локомотива» в КХЛ

«Автомобилист» победил «Локомотив» в КХЛ и занял пятое место на Востоке

Екатеринбургский «Автомобилист» прервал победную серию ярославского «Локомотива» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Результаты доступны на сайте лиги.

Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей отличились нападающий Сергей Широков и защитник Ник Эберт.

Таким образом, «Автомобилист» занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 82 очка. Команда встретится с казанским «Ак Барсом» в плей-офф Кубка Гагарина. «Локомотив» располагается на третьем месте в Западной конференции, имея в активе 93 очка.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в КХЛ в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.