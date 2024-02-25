Полицейские вручили участнице акции портрет Берии

В Челябинске за возложение цветов к памятнику полицейские вручили портрет Берии

Жительница Челябинска, возложившая цветы к памятнику жертвам политрепрессий, получила от полицейских портрет Лаврентия Берии с предостережением. Об этом сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо» (признан в России иноагентом).

Женщину вызвали в отдел полиции на профилактическую беседу. В конце встречи ей выдали листовку с изображением руководителя НКВД. «Сидеть дома — это лучше, чем просто сидеть» — было написано внизу портрета.

Однако в разговоре с изданием «Подъем» правоохранители назвали сведения преувеличенными. В региональном управлении МВД подтвердить информацию о необычной профилактической мере не смогли. «Знаете, воображение бывает такое богатое», — прокомментировали новость в полиции.

Ранее в Тульской области на территории комплекса памяти пострадавших от репрессий появился бюст Сталина. Директор мемориала несостыковки в случившемся не увидел. Установку памятника организатору Большого террора он назвал логичным способом отразить современную для репрессированных граждан эпоху.