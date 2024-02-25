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07:32, 25 февраля 2024Мир

Запад призвали быть смелее при конфискации активов России

Премьер Британии Сунак призвал Запад смелее конфисковать российские активы
СюжетСанкции против России:
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Phil Noble / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что странам Запада следует быть смелее в поставках оружия Украине, введении санкций против России и конфискации активов страны. Об этом он написал в колонке для The Times.

По мнению Сунака, государствам следует быть смелее в конфискации сотен миллиардов замороженных российских активов. По его мнению, для начала следует забрать средства от активов в виде процентов и отправить их Киеву.

«А затем, вместе с G7, мы должны найти законные способы арестовать сами активы и тоже перевести эти средства Украине», — призвал он.

Ранее десять западных экспертов из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США признали конфискацию замороженных российских активов законной. Юристы утверждают, что это не противоречит международному праву, поскольку Москва сама нарушила его нормы.

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      Марина Совина
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