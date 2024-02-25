Девушку-арбитра унесли с поля после столкновения с камерой

Арбитра Поррас унесли с поля после столкновения с камерой в чемпионате Испании

Линейного арбитра матча между «Бетисом» и «Атлетиком» в чемпионате Испании Гваделупу Поррас унесли с поля после столкновения с камерой. Об этом сообщает As.

По информации источника, инцидент произошел на 13-й минуте, когда девушка возвращалась в центр поля после гола Чими Авилы. Она получила рассечение головы в столкновении с телекамерой и не смогла продолжить встречу. Отмечается, что арбитра увезли на скорой помощи в больницу.

Встреча завершилась победой «Бетиса» со счетом 3:1. После 26 матчей команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 42 очка. «Атлетик» располагается на пятом месте с 49 очками. Лидирует мадридский «Реал», на счету которого 62 очка.

Поррас — первая женщина-арбитр в истории Ла Лиги. Ее дебют в высшем дивизионе испанского футбола состоялся летом 2019 года.