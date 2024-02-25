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09:29, 25 февраля 2024Мир

Египет создаст два лагеря для беженцев в секторе Газа

Египетские власти построят два лагеря для палестинских беженцев в секторе Газа

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Власти Египта планируют построить два лагеря для палестинских беженцев в секторе Газа. О создании локаций для перемещенных лиц сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

Лагерь собираются разместить в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, он будет состоять из 400 палаток и вместит 4 тысячи человек. По данным источников, беженцев также обеспечат электричеством и санузлами.

Собеседники телеканала добавили, что также в планах Египта — построить полевой госпиталь в палестинском городе Рафах и еще один лагерь чуть севернее города Дейр-эль-Балах в секторе Газа.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по жилому дому в лагере для беженцев в городе Джабалия на севере сектора Газа. Несколько человек не выжили в результате атаки. В декабре при ударе ЦАХАЛ по лагерю беженцев таковых оказалось 90 человек.

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      Нина Ташевская
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