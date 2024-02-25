Евросоюз попытался заменить российскую водку

Заменить российскую водку в ЕС решили алкоголем из США, Черногории и Украины

Оставшийся без российской водки Евросоюз (ЕС) попытался заменить ее алкоголем из США, Черногории и Украины. Главных выгодоприобретателей «водочного эмбарго» назвали аналитики РИА Новости.

Специалисты пояснили, что в 2023 году эти страны активнее всего наращивали импорт водки в регион — втроем они увеличили поставки в стоимостном выражении настолько, сколько ЕС недополучил из России из-за запрета.

Поставки из США выросли более чем вдвое (на 20,8 миллиона евро), до 37,7 миллиона евро — страна стала крупнейшим поставщиком водки в Европу. В 2022 году Америка уступала на 36,7 миллиона евро России и опережала Украину с поставками на 15,3 миллиона евро.

Второе место по наращиванию поставок водки в абсолютном выражении занимает Черногория — за год она увеличила объемы на 13,4 миллиона евро с 6,6 тысячи (в 2017 раз). Теперь страна стала четвертой в рейтинге крупнейших поставщиков этого вида алкоголя в Европу.

Украина по итогам 2023 года отгрузила в ЕС на 24,5 процента (на 3,8 миллиона евро) больше водки, заняв второе место в списке крупнейших поставщиков. В этом рейтинге также оказались Великобритания (третье место) и Белоруссия (пятое место).

Ранее в Росалкогольтабакконтроле сообщили, что по итогам 2023 года продажи спиртного (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России достигли рекордной отметки в 229,5 миллиона декалитров. Предыдущий максимум был превышен на 4,1 процента.