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16:59, 25 февраля 2024Бывший СССР

Глава украинской разведки высказался о причине смерти Навального

Глава ГУР Украины Буданов: причиной смерти Навального стал оторвавшийся тромб
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) высказался о причинах смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Его слова прозвучали на форуме «Украина. 2024», пишет «Страна.ua» в Telegram.

«Я могу вас разочаровать, но все, что известно — он реально погиб из-за [оторвавшегося] тромба», — ответил глава ведомства на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в Кремле заявили, что расследование смерти Навального ведется, выполняются все необходимые действия, предусмотренные российским законом. При этом результаты расследования пока неизвестны.

О смерти Навального в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе стало известно 16 февраля. Согласно предварительным данным, осужденному стало плохо после прогулки. Врачи в течение получаса пытались реанимировать его, но спасти не смогли. По одной из версий, у заключенного оторвался тромб. Окончательные причины смерти устанавливаются.

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      Варвара Кошечкина
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