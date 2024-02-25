Лукашенко прокомментировал перспективы объединения с Россией

Лукашенко: объединение России и Белоруссии не поддержат в обеих странах

Объединение России и Белоруссии в одно государство не поддержат в обеих странах. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает «БелТА».

Лукашенко выступил с заявлением после голосования на выборах депутатов Палаты представителей. При этом он подчеркнул, что стоящие перед обоими государствами проблемы надо решать эволюционным путем.

«Сегодня говорить о том, что "белорусы на коленях", "Белоруссия стоит перед Россией, завтра включим в состав России" — даже ты, работая в России, никогда бы за это не проголосовал», — заявил белорусский лидер российскому журналисту. Он отметил, что объединение двух стран не принесет пользы и сделает только хуже. Лукашенко добавил, что Белоруссия и Россия в силах создать такое надгосударственное объединение, чтобы вместе стать еще сильнее.

Ранее Лукашенко объявил, что собирается участвовать в выборах главы Белоруссии в 2025 году. Также он попросил передать эту информацию Западу.