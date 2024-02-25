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13:50, 25 февраля 2024Культура

Подсчитаны доходы Меладзе после эмиграции

Доходы продюсера Меладзе за 2023 год выросли на 2,7 миллиона рублей

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Продюсер и композитор Константин Меладзе после эмиграции стал больше зарабатывать. Доходы звезды за прошедшие два года сравнил Telegram-канал Shot.

Как сообщается, принадлежащий продюсеру лейбл «Меладзе Мьюзик» в 2023 году принес ему 19 миллионов рублей. В сравнении с 2022 годом, когда Меладзе покинул Россию, доходы музыкальной компании выросли на 2,7 миллиона рублей.

С лейблом продолжают сотрудничать брат Константина, Валерий Меладзе, Вера Брежнева и группа «ВИА Гра». Все они уехали из страны и работают за границей. В мае 2022 года журналисты также выяснили, что продюсер переехал в Италию.

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Прибыль компании «Меладзе Мьюзик» канал связывает с работой российских стриминговых площадок. В прошлом году каталог сервисов пополнился совместной композицией бывшей солистки «ВИА Гра» Софии Тарасовой и Константина Меладзе «Почему я?».

Ранее стало известно, что Меладзе разрешил бывшей жене Вере Брежневой гастролировать с хитами группы «ВИА Гра». На своих концертах певица выражает благодарность экс-супругу за возможность исполнить любимые песни, которые «делают нас счастливыми». На последнем шоу в Баку артистка исполняла преимущественно старые песни группы на русском языке.

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      Виктория Клабукова
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