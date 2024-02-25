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15:26, 25 февраля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о несвоевременных поставках половины оружия

Умеров: половина переданного Украине оружия не поставляется вовремя

Фото: Mauricio Campino / U.S. Air Force

Половина переданного Украине оружия не поставляется своевременно. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает «РБК-Украина».

Умеров выступил с заявлением на форуме «Украина. Год 2024». По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) делают все возможное, но их работа усложняется без своевременных поставок оружия.

«Поскольку ситуация всегда динамичная, всегда меняется, то 50 процентов не поступает вовремя», — заявил министр. Он подчеркнул, что западные страны должны обеспечивать своевременную поставку, иначе Украина вновь потеряет территории. Глава Минобороны Украины также заявил о необходимости обеспечить превосходство в воздухе.

Ранее Умеров заявил о военном плане на 2024 год. По его словам, военное руководство страны делает все возможное, чтобы «совершить прорыв».

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      Юрий Леонов
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