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15:48, 25 февраля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о возможном открытии воздушного пространства

Министр инфраструктуры Украины Кубраков заявил о переговорах по авиасообщению

Фото: Unsplash

Украина ведет переговоры с США и Европейским союзом по вопросу открытия воздушного пространства страны. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, сообщает ТАСС.

Кубраков выступил с заявлением на форуме «Украина. Год 2024». Он сообщил, что Украина ведет консультации по открытию воздушного пространства с американским и европейским регуляторами.

«Сложный процесс, но первые формальные шаги Украина делает уже сейчас: в эти недели мы направим официальные заявления об оценке рисков соответствующим регуляторам», — заявил министр. Он отказался называть примерные сроки возобновления авиасообщения, сославшись на вопросы безопасности. Кубраков уточнил, что подробности будут известны после ответа от западных коллег.

Ранее временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов допустил эвакуацию украинцев из Грузии в случае открытия Грузией авиасообщения с Россией. По его словам, на данный момент обсуждается возможность организации эвакуационных маршрутов.

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      Юрий Леонов
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